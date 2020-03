Luftfarten roper på krisehjelp fra regjeringen

Flertallet på Stortinget ble torsdag enige om en kompensasjon for Widerøe for å sikre flyruter som er viktige for distriktene. Men tiltak for å sikre flyselskapene penger til å holde seg i lufta gjennom koronakrisen uteble, og nå ligger saken hos regjeringen.

Fra både flygerne og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart er det en klar forventning om at regjeringen legger fram krisetiltak fredag.

– Nå må man komme med denne pakken. Det er prisverdig at Stortinget er enige om avgiftslettelser, det hjelper, men det er ikke nok. Vi venter på at man skal komme med en likviditetspakke, sier leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Ba om 6–8 milliarder

– Vi har pekt konkret på hva som må til: 6–8 milliarder kroner må stilles til rådighet umiddelbart, sier han.

Flygerforbundet og Kabinansattes forbund, som begge er tilknyttet LO, la fram kravet om statlige penger sammen med bransjeforeningen NHO Luftfart onsdag.

– Det må komme en løsning fredag fra regjeringen. Man er nødt til å gå inn med helt ekstraordinære virkemidler for å sørge for at man kommer gjennom denne perioden, sier leder Torbjørn Lothe i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart.

Han påpeker at norsk luftfart omsetter for rundt 3,5 milliarder kroner i måneden.

Trenger kreditt

Flyselskapene er hardt rammet av koronakrisen. Strenge smitteverntiltak både i Norge og Europa gjør at det knapt blir solgt billetter.

Mens Widerøe får en hjelpende hånd fra Stortinget, har SAS fått støtte fra danske og svenske myndigheter. Dermed mener Norwegian-sjef Jacob Schram at norske myndigheter må trå til for dem. Han etterlyste tidligere i uka en kredittordning.

Drøftet med Stortinget

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bekrefter at krisehjelp for luftfarten var tema på et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag. Også statsminister Erna Solberg (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og justisminister Monica Mæland (H) deltok.

– Vi har drøftelser med Stortinget om nettopp luftfart. Dialogen videre avgjør når vi… vi jobber på høygir med å få til løsninger, sa Hareide til NTB etter møtet.

Hareide understreket imidlertid at han ikke kan si noe om hva de diskuterte.

– Det er veldig sensitivt, sier han.

Viktige distriktsruter

Det er bred oppslutning om behovet for sikre et godt flytilbud i Norge, særlig i distriktene der annet kollektivtilbud mangler, men hva som skal til, er det uenighet om.

– For både folk og bedrifter i nord og langs kysten er kortbanenettet utrolig viktig for å få hverdagen til å henge sammen. Det er derfor bra at vi nå garanterer for denne type ruter fremover, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, med henvisning til støtten til de såkalte FOT-rutene som i hovedsak drives av Widerøe.

– For Senterpartiet er det også viktig å sikre nasjonal kontroll. Dersom viktige norske selskaper nå står i fare for å gå over ende eller forsvinne ut av landet, så må den norske regjering gripe inn. Dette har vi nå greid å samle et flertall for, fortsetter Sp-lederen.

Også Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug er opptatt av å sikre norsk eierskap av en del selskaper gjennom krisen.

– Vi ser nå at mange bedrifter sliter, og hvis dette vil vare over lang tid, vil det kunne bety at en del bedrifter får store problemer. Da er det viktig for Frp å signalisere at vi vil bidra til at særskilt viktige selskaper for Norge skal være på norske hender og ikke bli kjøpt opp av utenlandsk kapital, sa Listhaug til TV 2 onsdag.





