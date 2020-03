Opposisjonen vil stramme inn på kriseloven

– Vi kan ikke vedta loven slik den foreligger fra regjeringen, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Det må gjøres betydelige oppstramminger og klargjøringer slik at fullmakten ikke blir for omfattende, sier hun videre i en pressemelding.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre mener krisefullmaktsloven, som regjeringen har lagt fram for å håndtere coronautbruddet, må strammes inn og presiseres.

Han er saksordfører for Stortingets behandling av saken. Den skal etter planen tas til første gangs behandling i stortingssalen lørdag ettermiddag.

Stortingets særskilte komité for coronasaker diskuterte saken utover fredagskvelden, men ble ikke ferdige. Det er ventet at diskusjonen tas opp igjen lørdag. Blant temaene som diskuteres er hvor lenge loven skal gjelde. Regjeringen har i sitt forslag lagt opp til at unntaksloven skal gjelde i seks måneder, men det er opposisjonen skeptisk til.

Støre skal ifølge TV 2 ha foreslått at loven begrenses til en varighet på én måned.

Trekker i håndbrekket

Han svarer bekreftende på at stemningen hos flertallet på Stortinget er at det nå er nødvendig å trekke i håndbrekket og stille strengere krav til loven.

– Og det er naturlig, for det er et forslag utarbeidet på veldig kort tid, sier Støre.

– Jeg opplever at det er et ønske fra hele komiteen at denne loven må rammes ytterligere inn. Det må i større grad klargjøres hvorfor den er nødvendig, sier han.

Mæland: Sunn refleks

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) var fredag ettermiddag med coronakomiteen på Stortinget for å diskutere lovforslaget. Hun mener kritikken som er kommet mot det, er en «sunn refleks i et demokratisk samfunn».

Flere eksperter har allerede rettet skarp kritikk mot lovforslaget.

– Hvis Stortinget ønsker å stramme inn og gjøre endringer, så er det opp Stortinget. Vi lever selvsagt godt med det, sa Mæland.

– Vi har bedt om dette i en veldig fortvilt situasjon. Det er ingen av oss som ønsker denne type lover og regler. Men landet vårt er i krise, sa hun.

Ifølge Mæland må utgangspunktet være at loven ikke skal vare lenger enn den må.

– Denne loven bør ikke vare lenger enn en måned hvis det ikke er grunnlag for det. Men vi tror jo at denne situasjonen varer en stund.

Vide fullmakter

Formålet med loven er å gi regjeringen vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan settes i verk raskt. Lovforslaget har nå vært ute på en minihøring blant juridiske ekspertmiljøer.

Støre gjør det klart at loven nå må vris til slik at Stortingets kontrollfunksjon, mindretallets rettigheter og grunnleggende rettsprinsipper opprettholdes.

– Det er ingen som vil at den skal vare lenger enn den må. Og så må vi stille strengere krav, slik at vi er tydeligere på virkeområdet og hvordan mindretallet i Stortinget kan bli anvendt om det er behov for å sette foten ned, sier han.

Tre måneder?

Både i SV og Fremskrittspartiet er reaksjonene sterke.

– SV kan ikke stemme for coronaloven slik den ligger nå. I vårt parti er det sterk skepsis, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det normale må være lovbehandling i Stortinget, også i coronasaker. Dessuten diskuterer vi hvordan mindretallsrettighetene og Stortingets mulighet til å føre kontroll kan styrkes, fortsetter han.

MDG advarer mot å presse loven gjennom i ekspressfart. I en uttalelse skriver partiet at lovforslaget bør ut til minst én ukes offentlig høring før endelige justeringer i Stortinget.

