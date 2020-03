FHI ser ikke for seg dagens tiltak i lang tid

Onsdag uttalte Folkehelseinstituttets (FHI) direktør Camilla Stoltenberg at det kan være behov for tiltak mot coronasmitte i 18 måneder, fram til det kommer en eventuell vaksine.

Under torsdagens pressekonferanse presiserte avdelingsdirektør Line Vold i FHI at det ikke betyr at dagens inngripende tiltak vil fortsette i 18 måneder.

– Vi samarbeider nå for å se på hvordan vi kan gjenåpne Norge, og samtidig holde smitten nede, sier Vold.

Blant annet ser myndighetene på mulighetene for økt kapasitet i helsevesenet, økt smittesporing, og en digitalisert smittesporingsløsning via mobiltelefoner.

