Det sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios, til NRK.

– Situasjonen er at vi i inneværende år 2020 har laveste kraftpris forventet noensinne i kraftmarkedshistorien. Siden liberaliseringen på 90-tallet ligger vi nå an til en pris på mellom 10 og 15 øre, og det er en strømpris som er lavere enn vi noen gang har sett gjennom et helt år.

I tillegg til coronaviruset spiller også dårlig vær inn på de lave strømprisene. Regn, vind og mildvær ga meget billig strøm i januar.

