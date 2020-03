Over 500.000 registrerte coronasmittede

COVID-19-pandemien sprer seg som ild i tørt gress. Tirsdag forrige uke var det registrert rundt 200.000 tilfeller, men etter hvert som pandemien har akselerert har det vært en dobling på litt over en uke. Det ble i dag registrert over 500.000 tilfeller på verdensbasis.

Viruset har nå drept mer enn 22.290 mennesker over hele verden, mens nærmere 120.000 er erklært friske etter å ha hatt viruset, ifølge Johns Hopkins University.

Kina står fortsatt for flest infeksjoner i et enkelt land, ifølge Hopkins, men Italia ligger ikke langt etter med mer enn 80.500 bekreftede tilfeller. USA har de tredje flest tilfellene i et hvilket som helst land i verden med mer enn 75.200 bekreftede tilfeller, viser data fra Hopkins.

WHO-tjenestemenn sa mandag at spredningen av COVID-19 øker hastigheten rundt om i verden.

– Pandemien akselererer, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressemelding.

– Det tok 67 dager fra den første rapporterte saken å nå 100.000 saker, 11 dager for andre 100.000 dager og bare fire dager for 100.000 tilfeller til var registrert, sa generaldirektøren.