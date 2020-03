– Regjeringen prøver å kjøpe seg tid med den nye krisepakken

Hun etterlyser flere avklaringer i tiltakspakken som regjeringen la fram fredag, og mener verken folk, bedrifter eller kommunene får bedre forutsigbarhet og trygghet med forslaget.

– Hvis det er noe personer og bedrifter som er rammet av denne krisen ikke har, så er det tid. De skyver på avklaringer for de små og mellomstore bedriftene. De skyver på avklaringer til kommunene som skal tilby vanlige folk velferd i denne ekstremt krevende situasjonen, sier Tajik.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor de legger fram en proposisjon som inneholder så få avklaringer, tilføyer hun.

Hun sier at Arbeiderpartiet vil jobbe for å gi denne krisepakken en mer sosial profil og sikre vanlige arbeidsfolk en inntekt de kan leve av. Hun lover også «kraftigere lut» for bedrifter og bransjer som er rammet av krisen.

Hun mener også at kommuner og fylker bør få mer forutsigbar økonomi, slik at de kan etterspørre varer og tjenester.

– Det går an å fortsette å kjøpe inn PC-er til skolen eller møbler til omsorgsboliger som trenger det, påpeker hun.

