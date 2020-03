Én av tre NHO-medlemmer frykter konkurs

5.000 av NHOs 27.000 medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen, som ble gjennomført torsdag og fredag, skriver Dagens Næringsliv.

56 prosent av bedriftene har gjennomført permitteringer allerede, og 75 prosent sier permitteringer er aktuelt innen kort tid. 15 prosent planlegger å si opp ansatte. 32 prosent mangler penger til å betale regninger.

For bedrifter med ni eller færre ansatte er situasjonen verre enn for øvrige bedrifter. Der opplever hele 42 prosent en reell risiko for konkurs.

– Det er en undergangsstemning, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

