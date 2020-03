Støre ber samfunnets sterkeste om å ta ansvar

De sterkeste i samfunnet må å ta et ekstra ansvar under coronakrisen, sa Støre under Aps digitale landsstyremøte mandag.

– At vi som kan bidra mest, gjør det – slik at vanlige folk ikke blir sittende igjen med den største regningen for krisen vi nå står i, sa han.

– Det betyr at bedrifter som får støtte fra fellesskapet, må gi avkall på utbytte og bonuser i år, sa han.

Han ba blant annet bankene om å raskt sette ned renta, og at utleiere gir små bedriftseiere utsettelse på husleia.

Han sa videre at de inngripende tiltakene for å begrense smitten må vurderes grundig, men ikke nå.

Når helserådene er gitt, må de følges, sa Støre.

Det vil også være nødvendig å vurdere om Norge var godt nok forberedt på en pandemi, mener han.

– Mange har spørsmål om hvordan vi havnet i en situasjon der det mangler plasthansker, reagensglass, munnbind, respiratorer i vår felles helsetjeneste, i møte med en kjent trussel, sa han.

Han viste også til at Norge kom sent i gang med tiltak for å begrense smitten, og at de samfunnsmessige kostnadene ved de inngripende tiltakene må vurderes.

– Men dere, det er en tid for alt, sa han.

