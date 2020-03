Sanner: – Krisepakken blir dyrere enn antatt

I et brev fra finansminister Jan Tore Sanner (H) til Stortinget, som TV 2 har fått tilgang til , heter det at anslagene fortsatt er usikre og blir oppdatert i et dokument som legges fram fredag.

Regjeringen varslet forrige uke at de oppretter en ordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Fredag sa Sanner at ordningen ville koste 10 til 20 milliarder kroner per måned. Nå viser beregninger at kostnaden blir minst 20 milliarder i måneden. Det vil si opp mot 50 milliarder kroner fram til utløpet av mai.

