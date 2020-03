Michelin-restauranter ønsker krisetiltak

Det er daglig leder i Bocuse d’Or Norge, Arne Sørvig, som har stilet brevet til Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. På vegne av landets Michelin- restauranter og gastronomiske hjørnesteinsbedrifter nevnt i White Guide Nordic, kreves det tiltak, skriver Adresseavisen.

Blant tiltakene som kreves, er en spesifikk kompensasjon inspirert av tiltakspakker for kulturlivet. Det ønskes også midler til en kampanje for norske spisesteder, så snart det er trygt.

Avgiftene som ønskes kuttet er moms – fullt fritak for merverdiavgiften i en oppbyggingsperiode – og fritak for arbeidsgiveravgiften fra 1. januar og ut juni.

Fagn-sjef Jonas André Nåvik i Trondheim stengte dørene på restauranten 14. mars og permitterte alle ansatte. Han mener at momsen minst må ned på take away-nivå.

– Jeg synes det er rart at det bare er 15 prosent moms på take away, mens spisesteder må betale 20 prosent moms, sier Nåvik.

