Kraftig nedgang i bilsalget

– Vanligvis er det mellom 2.500 og 3.000 utleveringer per uke. Mye tyder på at det har vært en nedgang i inngåtte kontrakter for mange bilforhandlere, og det er grunn til å tro at antall leveringer de kommende månedene vil falle, sier administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen.