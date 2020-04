Mandag lanserte Nav en søknadsfunksjon for forskudd for dem som har søkt dagpenger, og siden onsdag og til og med fredag er det allerede utbetalt over en milliard kroner, skriver etaten i en pressemelding.

Videre skriver Nav at alle saker som kommer inn under coronaregler, behandles fortløpende.

For å få forskuddet utbetalt før påske, må man søke innen utgangen av søndag 5. april.

(©NTB)