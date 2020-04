Mindre konkursfrykt i tjenestesektoren

På én uke har frykten for konkurs i tjenestesektoren sunket fra 46 til 40 prosent, ifølge en medlemsundersøkelse fra NHO Service og Handel.

Administrerende direktør Anne Cecilie Kaltenborn i organisasjonen tror at nedgangen skyldes regjeringens foreslåtte kontantstøtteordning til bedrifter.

– Vi har ment at en slik kompensasjonsordning var uunngåelig, og vi er glade for at regjeringen og Stortinget har lyttet til oss. Men antallet bedrifter som frykter konkurs, er fortsatt skremmende høyt. Dette viser at krisen er langt fra over, sier Kaltenborn i en pressemelding.

4 av 5 permitterer

Regjeringen og Stortinget har forhandlet om ordningen i helgen. Forslaget skal stemmes over på tirsdag.

82 prosent av bedriftene opplyser at de har gjennomført permitteringer, noe som er en liten økning fra uken før.

Tre av fire bedrifter har planer om å gjennomføre permitteringer i løpet av kort tid. Uken før var andelen 84 prosent.

Samtidig har andelen bedrifter som har planer om oppsigelser, sunket fra 20 til 16 prosent.

Likviditetsproblemer

Nesten halvparten av medlemsbedriftene sliter med å dekke løpende kostnader. Det er en nedgang på tre prosentpoeng fra forrige uke.

– Dette er en likviditetskrise, men det er også en forvaltningskrise, eller kall det en administrasjonskrise. Hva betyr det? At vi må akseptere en enkel og bred kompensasjonsordning som man er i stand til å sette ut i livet på kort tid, sier Kaltenborn.

Vedtas forslaget om kontantstøtte, vil bedriftene kunne levere søknad om kompensasjon for tapt omsetning i mars fra 17. april. Det forutsetter at Eftas overvåkingsorgan Esa godkjenner ordningen.

(©NTB)