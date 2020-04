Puslespillprodusenter opplever salgsboom

Majoriteten av den amerikanske befolkningen er nå under hjemmeinstrukser og bedrifter verden over permitterer ansatte og sender dem hjem. I tillegg til dette advarer helsepersonell om enda flere måneder med omfattende nedleggelser.

Forbrukerne tilpasser seg tilværelsen de nå er i og bruker mer tid og penger på puslespill en noensinne.

Spillprodusenten Ravensburger har hatt en omsetningsøkning på 370 prosent fra i fjor bare de siste to ukene, ifølge adm. direktør i USA Filip Francke.

Francke sa at selskapet ikke har sett noe lignende i sin 136 års lange historie. I 2019 solgte selskapet i gjennomsnitt syv puslespill i minuttet. Med tanke på den siste bølgen har selskapet nå solgt nærmere 20 puslespill pr. minutt i 2020.

Den kraftige økningen er kjent for Anne Williams som er historiker og økonomiprofessor ved Bates College. Hun sa til CNBC at situasjonen vi er i nå kan sammenlignes med etterspørselen under den store depresjonen.



I februar 1933 produserte produsentene 10 millioner puslespill i uken, sa Williams, og folk kunne leie puslespill for et nikkel om natten.