Skatteetaten: – Sjekk skattemeldingen din grundig

– To av fem sjekker skattemeldingen nøye, og vi oppfordrer enda flere til å gjøre det samme. Husk at du kan gå glipp av fradrag du har rett på, hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten i en pressemelding.

Man kan blant annet gå glipp av fradrag for reiseutgifter dersom man ikke sjekker.

En undersøkelse Opinion har laget for Skatteetaten viser at 38 prosent av befolkningen sjekker skattemeldingen grundig når de får den, mens 44 prosent svarer at de bare tar en rask titt.

– Ta den lille halvtimen du trenger for å kontrollere, sier Gjengedal.

Hun understreker at Skatteetaten ikke vet alt om alle.

– Det er du som kjenner din økonomi best. Du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din, sier Gjengedal.

(©NTB)