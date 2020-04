Påskeinnspurt på Stortinget

Stortinget har denne uka måttet ta påskeuka til hjelp for å få behandlet regjeringens siste krisepakke raskt, og mandag formiddag samlet finanskomiteen seg til møte klokka 10 for å diskutere videre.

Etter det NTB kjenner til, skal regjeringspartiene der ha kommet med tilbakemeldinger på et sett med innspill som de fire opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV utarbeidet kvelden i forveien.

Ved lunsjtid gikk partiene hver til sitt, med et nytt møte planlagt rundt klokka 13.

Håpet er å nå enighet i løpet av dagen, slik at den nye kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter kan førstegangsbehandles tirsdag.

– Det er stor grad av enighet om intensjonen, som er å redde bedrifter og arbeidsplasser. Den store diskusjonen er innretningen på det, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB etter møtet mandag formiddag.

Han betegner samtalene som konstruktive.

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland advarer mot å la forhandlingene trekke ut.

– Det som er viktig for Arbeiderpartiet nå, er at vi får gjennomført og landet saken på en god måte, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi forstyrrer eller forsinker utbetalingene som bedriftene trenger for å trygge arbeidsplassene, sier han.

