Togstasjon skal selvforsynes med solcelle-strøm

– Vi er en storforbruker av strøm og her får vi en helt utslippsfri produksjon, sier miljøleder Håvard Kjerkol i Bane Nor.

Stasjonen blir den første i Norge som driftes på solcellepanel. Panelene har en forventet levetid på 25 år, og forventes å ha produsert så mye energi at de har betalt for sin egen innkjøpskostnad innen 15–17 år, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

– Noe av strømmen vil også kunne brukes på Gulskogen stasjon eller følge det nye strømnettet vi bygger herfra og nedover Vestfold. Der kan vi levere utslippsfri energi til en rekke av jernbanens tekniske hus, sier assisterende prosjekteringsleder Glenn Thomas Johansen i Bane Nor.

Statsforetaket vurderer nå å inkludere solcellepanel i alle nye anlegg.

