Inntektsgrensen fjernes for en rekke studenter

Tiltaket omfatter også norske studenter i utlandet som enten jobber i helsesektoren i landet de studerer i eller som har kommet hjem for å jobbe i Norge, skriver Dagbladet.

Mange studenter jobber ekstra mye i forbindelse med coronakrisen, noe som fører til problemer med Lånekassens maksgrense på en inntekt på 188.509 kroner i året.

– Studenter som bidrar skal slippe å bekymre seg over å jobbe for mye til at de får beholde stipendet sitt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

