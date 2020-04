Norsk helseteam har møtt en dyster virkelighet i Italia

– Det er et stort alvor vi tar med oss hjem, om hvordan vi kan håndtere en tilsvarende situasjon i Norge, sier teamets sjeflege Guttorm Brattebø fra Helse Bergen til NTB på en sprakende telefonlinje fra Bergamo i Nord-Italia.

Byen med sine drøyt 120.000 innbyggere ligger i Lombardia-regionen, som er blant områdene i verden som er hardest rammet av coronapandemien. Mange nordmenn har sett TV-bildene fra Italia, der leger og sykepleiere løper mellom døende pasienter. Til nå har nesten 19.500 personer dødd i Italia, mens drøyt 150.000 har fått påvist smitte av coronaviruset.

– Utrolig takknemlige

Onsdag i forrige uke ankom helseteamet Bergamo for å hjelpe til, én uke etter at italienske helsemyndigheter ba om bistand.

– Vi kom til et Italia som er veldig annerledes enn det vi er vant til. Alt er helt nedstengt, og alle som er ute, må bruke munnbind. Situasjonen er ganske uvirkelig, forteller Brattebø.

Teamet, som består av 16 sykepleiere og leger, samt tre personer fra Sivilforsvaret, er av samme type som det Norge sendte til både Den demokratiske republikken Kongo under ebolautbruddet i fjor og til Samoa under meslingutbruddet.

– De er utrolig takknemlige for å få hjelp. Vi føler at vi får bidratt, sier Brattebø.

Teamet jobber nå ved hovedsykehuset Bolognini di Seriate utenfor Bergamo, som er omgjort til hospital for de sykeste coronapasientene.

Imponert

Sykehuset har 700 senger og har til vanlig mellom sju og ni pasienter i respirator. Søndag lå 22 pasienter i respirator, opplyser Brattebø.

Han er imponert over hvordan hans italienske kolleger har håndtert situasjonen, men sier at de er preget av det voldsomme arbeidspresset den siste måneden.

– I forhold til mengden pasienter og det de har vært utsatt for, er det imponerende å klare å holde ut. Alle våre kolleger her kjenner noen som har dødd. De kjenner risikoen. Likevel står de på og kommer tilbake på jobb, selv om de vet at de kan bli smittet, sier Brattebø.

Minst 100 italienske leger har mistet livet i pandemien, ifølge den italienske legeforeningen.

– Må tenke beredskap

Sjeflegen peker også på at sykehuset ble oversvømmet av pasienter uten at de hadde hatt tid til å forberede seg.

– Det å se hvordan systemet har måttet improvisere, har vært en nyttig erfaring. Men det å være på hugget og tenke beredskap er det aller viktigste, sier Brattebø.

Det norske teamet har daglige møter med ledelsen ved sykehuset. Krisen er i ferd med å avta noe, med nedgang i antall nye smittede og antall døde.

– Men det er fortsatt pasienter som dør, sier Brattebø.

