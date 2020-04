Ansatt brukte piratkopiert vernemaske – testet positivt for coronavirus

Vedkommende har blitt testet flere ganger etter at de falske maskene ble brukt. De første prøvene var negative, men for noen dager siden fikk den ansatte symptomer og har holdt seg hjemme etter dette. En ny test viste så at vedkommende er smittet av covid-19, opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i en pressemelding.

Sykehuset anser det ikke som sannsynlig at vedkommende kan ha smittet andre ettersom alle prøvene som ble tatt mens den ansatte var på jobb, var negative.

Totalt har 21 UNN-ansatte testet positivt for covid-19. Tre av disse er nå friskmeldt.

