Flere coronadødsfall ved norske sykehus og sykehjem

Ved Stavanger universitetssjukehus døde en coronasmittet pasient torsdag. Vedkommende var mellom 70 og 80 år gammel, opplyser sykehuset.

En beboer ved sykehjemmet Lillehammer helsehus døde også torsdag. Dette er det andre coronadødsfallet i kommunen og på det samme sykehjemmet.

Vedkommende døde etter å ha vært syk i lengre tid, ifølge NRK.

En coronasmittet person innlagt ved Oslo universitetssykehus døde også torsdag. Dette er det tolvte dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien.

I tillegg bekreftet Lovisenberg Diakonale Sykehus til VG at to smittede pasienter døde ved sykehuset før påske.

Totalt er dermed 157 personer i Norge døde etter å ha fått påvist coronasmitte.

Sverige

Antallet tester for covid-19 i Sverige skal økes kraftig, opplyser statsminister Stefan Löfven.

Folkhälsomyndigheten har allerede fått i oppdrag å utvikle en strategi for å trappe opp testing av folk med covid-19-symptomer.

Statsminister Stefan Löfven innledet pressetreffet med å fastslå at landet står overfor en alvorlig situasjon i eldreomsorgen.

Han varslet at coronatestingen vil øke kraftig, før han ga ordet til sosialminister Lena Hallengren.

– Det handler om å nå 50.000-100.000 prøver per uke. Det er vanskelig å gi en nøyaktig prognose når vi kan være oppe i disse tallene, det vil ta flere uker, sa Hallengren.

Direktør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten uttalte at Sveriges nye strategi er at politi, redningstjenester og tilleggspersonell i samfunnskritiske oppgaver nå skal testes for symptomer på covid-19.

Sverige har registrert 12.540 smittetilfeller og 1.333 dødsfall knyttet til coronasmitte.

Tyskland

Virusutbruddet i Tyskland er under kontroll som følge nedstengningene som ble innført for en måned siden, fastslår landets helseminister Jens Spahn.

Restriksjonene myndighetene innførte, var vellykkede, konkluderer Spahn overfor journalister i Berlin i Tyskland.

– Smittetallene har sunket betydelig, særlig de relative dagstallene. Utbruddet er i dag igjen under kontroll, sier helseministeren.

Landet har registrert over 135.000 smittetilfeller, og nesten 4.000 har mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset.

Danmark

Danmark har registrert 194 nye smittetilfeller det siste døgnet, som bringer det samlede antallet opp til 7.073, opplyser myndighetene.

Myndighetene anslår imidlertid at det reelle antallet er langt høyere, som følge av at mange som har symptomer, ikke blir testet.

Økningen på 194 nye smittetilfeller på ett døgn er innenfor normalen de siste ukene. Antallet nye smittetilfeller har ligget på mellom 140–245.

