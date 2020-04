NHO mener kompensasjonsordningen må bli mer treffsikker

Han peker på at med en egenandel på 10.000 kroner i måneden og minste utbetalingsbeløp på 5.000 kroner, vil mange små bedrifter få lite eller ingenting, til tross for stor omsetningsnedgang.

I ordningen er det også satt et tak på 80 millioner kroner i utbetaling per bedrift i måneden. Og alle beløp over 30 millioner kroner blir avkortet med 50 prosent. NHO mener at avkortingen fører til ulik behandling av store virksomheter, og at dette er konkurransevridende.

– Man kan ikke ha en ordning som straffer de minste og største – det strider mot intensjonen og er direkte urettferdig. Vi må hjelpe bedriftene tilstrekkelig skal vi unngå unødvendige konkurser og arbeidsløshet, derfor forventer jeg at myndighetene endrer ordningen, sier Almlid.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han er åpen for å justere ordningen, men ikke akkurat på dette området.

– Jeg mener disse grensene er rimelige, sier Sanner til NTB.

Han viser til at store selskaper og konsern kan få nær en kvart milliard kroner i støtte.

– Det er mye penger. Ingen får alt, men det er en rimelig kompensasjon.

