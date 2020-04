Tidligere Ap-byråd ny sjef for eiendomsbransjen

– Bygg former byer, nabolag og folk. Hvordan eiendommer utvikles, påvirker både arbeidsliv og dagliglivet, jobb og fritid. Det gir sektoren et stort ansvar. Jeg ser fram til å være en pådriver og talerør for en viktig bransje, sier Dahl.

50-åringen har tidligere vært nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre. Hun har også vært byråd for eldre, helse og arbeid og oppvekst og kunnskap.

Hun tar over for Thor Olaf Askjer, som har sittet i stillingen i over ti år.

