Elbiler fortsatt like populært

Samtidig svarer 29 prosent at de ikke kommer til å kjøpe elbil, ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av NAF.

Her har andelen som er aller mest negative til å skaffe seg elbil, hoppet fra 12 prosent til 22 prosent siden fjorårets måling.

– Dette kan bli en utfordring for myndighetene, som har vedtatt et mål om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025. De siste bilkjøperne kan bli vanskelige å nå, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

(©NTB)