Nicolai Tangen lover innsyn i seminarregnskapet

I en epost til VG skriver Tangen at han trolig kommer til å legge fram regnskapet onsdag.

«Vi jobber med å ta fram oversikten over kostnadene ved arrangementet og vil dele dette med offentligheten så snart det er klart, trolig i morgen tidlig», opplyste Tangen tirsdag.

I november arrangerte finansmannen et tre dagers seminar i USA med 150 gjester, der han blant annet spanderte fly, hotell, foredrag og Sting-konsert på dem. Blant deltakerne var en rekke norske samfunnstopper i sentrale posisjoner.

Etter at seminaret ble omtalt i VG, har blant annet Torbjørn Røe Isaksen (H) tatt selvkritikk, mens blant andre forskningsinstituttet NUPI tar regningen for direktør Ulf Sverdrups deltakelse. Det samme gjør Norges Bank for sittende sjef i oljefondet Yngve Slyngstad, som fikk fly hjem til Norge, hotell og mat betalt av Nicolai Tangen.

Gransking vurderes onsdag

I lys av det omstridte seminaret har representantskapet i Norges Bank besluttet å kalle inn til ekstraordinært møte onsdag. Der skal det vurderes om ansettelsen av Tangen skal granskes.

– Sentralbanksjefen innkalles for å redegjøre for representantskapet, sa leder for representantskapet Julie Brodtkorb til VG tirsdag etter et møte mellom de faste medlemmene i komiteen.

Det var sentralbanksjef Øystein Olsen som ledet prosessen som endte med at milliardæren Tangen ble ansatt. Olsen sier det ikke er noen sammenheng mellom konferansen Tangen arrangerte og at han fikk jobben som oljefond-sjef.

Representantskapet vil likevel ha klarhet i om det har skjedd brudd på regelverk som gjelder for Norges Banks virksomhet.

Tangen i karantene

Nicolai Tangen landet tirsdag ettermiddag på Oslo lufthavn og sier til TV 2 at han ikke er invitert til å delta på møtet hos Norges Banks representantskap

– Nå skal jeg to uker i karantene, sa Tangen

Han har tidligere sagt at det ikke er aktuelt å trekke seg fra stillingen som han starter i til høsten.

– Jeg må faktisk si at etter å ha blitt kjent med flere mennesker i Norges Bank og oljefondet, så er jeg mer «keen» enn noensinne. Det er jo derfor jeg kommer til Norge nå, sier han til kanalen.

