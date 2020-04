Ølkranene i Oslo åpnes gradvis

Kommunen har besluttet å gjenåpne serveringssteder. Steder som også serverer mat, prioriteres. Deretter åpnes barer og puber, bekrefter byrådsleder Raymond Johansen (Ap) overfor NRK.

Kommunen besluttet for én måned å stenge alle serveringssteder etter at kontroller viste at flere steder ikke klarte å følge smittevernsreglene.

Johansen sa i forrige uke at kommunen trolig ville starte en gradvis åpning i løpet av mai, og bekreftelsen kom i forkant av bystyremøtet senere onsdag.