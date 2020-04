Folk strømmer til hyttene – dobbelt så mange mobiltelefoner i Hallingdal som vanlig

– Det har økt hele uken etter at hytteforbudet ble opphevet. Det har kommet 10.000 nye personer bare siden klokken 10 i formiddag, sa beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol kommune i Hallingdal til Aftenposten like før klokken 17 fredag.

Fredag klokken 17.15 var det registrert 10.793 mobiltelefoner i Hol kommune, som har 4.441 innbyggere.

Totalt ble det fredag ettermiddag registrert 43.000 mobiltelefoner i hallingdalskommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. Det er en økning fra 23.000–24.000 i påskeuken. Uten hyttefolk ville tallet vært 21.000.

Økningen kommer etter at hytteforbudet ble opphevet mandag.

Kommuneoverlege Geir Strømmen i Hol sier til Aftenposten at det ikke har vært noen nye smittetilfeller i kommunene i Hallingdal på tre uker. De har likevel forberedt seg på at det kunne komme en strøm av hyttefolk etter at forbudet ble opphevet.

Til Hallingdølen sier Strømmen at han fryktet en tilstrømming, men håpet på noe annet.

– Jeg er skikkelig bekymret. Nå håper jeg at folk passer på. At de for eksempel prøver å spre handling i butikker ut over hele dagen. At de virkelig er nøye med å holde avstand til hverandre og unngår store forsamlinger. Butikkene må sette opp plakater og gjøre tiltak slik at de får et begrenset antall mennesker inne til enhver tid. Det er helt avgjørende, sier kommuneoverlegen.

