Snø i vente i Sør-Norge

På steder over 400 meter over havet venter meteorologene at det vil lave ned mellom 5 og 15 centimeter snø i løpet av kvelden torsdag og natt til fredag.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye snø i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

– Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, lyder anbefalingen.

(©NTB)