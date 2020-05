Ruter skal teste ut selvkjørende busser i Ski

Planen er å starte opp med neste fase i prosjektet i løpet av høsten.

– Mens vi fortsetter å høste erfaringer i Oslo, har det i fortsettelsen vært naturlig å se til resten av det geografiske området vi betjener, hvor operasjon i nye typer omgivelser kan gi selvkjøringsprosjektet et bredere læringsutbytte, sier direktør for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik, i en pressemelding.

Han mener at erfaringer fra Ski vil kunne påvirke utviklingen av kollektivtransporten i resten av Viken og landet for øvrig.

Samtidig utvides selvkjøringsprosjektet med to nye samarbeidspartnere i tillegg til danske Holo, som har stått for driften av testbussene i Oslo. Nå kommer også Toyota Motor Europe og den finske teknologibedriften Sensible 4 med i prosjektet.