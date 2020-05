Hareide varsler flere tiltak for luftfarten

– Vi er nødt til å komme med virkemidler fremover. Da vi kom med våre første virkemidler, trodde vi at krisen skulle være mer kortsiktig. Nå ser vi at den varer lenger, sier han i et intervju med TV 2 nyhetskanalen.

Fra før har regjeringen gitt bransjen blant annet en statlig lånegarantiordning for inntil seks milliarder kroner, men LO, NHO og Senterpartiet har tatt til orde for en egen kontantstøtteordning for flyselskapene.

Hareide avviser ikke dette, men sier at det ikke er sikkert at en kontantstøtteordning er det beste virkemiddelet.

– Det er også naturlig at en del selskaper restrukturerer seg og blir bærekraftige for fremtiden, sier han.

Den siste uka har SAS varslet at de planlegger en storstilt nedbemanning, og Norwegian er i omfattende forhandlinger på overtid med obligasjonseiere for å hindre at selskapet går konkurs.

(©NTB)