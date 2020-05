Norge skal åpnes i to etapper før sommeren

Det betyr at én bolk med lettelser vil komme om kort tid, noe som trolig betyr skoleåpning for elever fra 5. til 10. klasse rett over helgen.

Samtidig vil regjeringen vente til ut i juni med den andre hovedbolken, etter det NTB forstår.

– Vi skal lage en helhetlig plan, som er en tidsplan fram til sommeren hvor vi har ambisjoner om å åpne mest mulig, men med veldig tydelige smittevernsråd, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun viser til torsdagens pressekonferanse for flere detaljer.

– Vi har jobbet med å skape forutsigbarhet. Noen endringer skjer raskt, men for andre tiltak er det greit å få en dato å forholde seg til, sier Solberg.

Siste skoledag før sommerferien er 19. juni.