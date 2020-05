Helsedirektoratet: – Naivt å tro at dette er over

Utviklingen går i riktig retning, understreker assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen.

– Men vi må huske på at trolig bare litt under 1 prosent av befolkningen er smittet og som dermed har en immunitet som beskytter dem mot ny smitte. Så vi vil være veldig sårbare for innførsel av smitte, og dette kan blusse opp igjen, sier Stene-Larsen på spørsmål fra NTB på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

I Danmark mener eksperter fra Statens Serum Insitut at koronaepidemien vil dø ut av seg selv, selv om store deler av samfunnet gjenåpner. Forutsetningen er at folk fortsetter å holde fysisk avstand og opprettholder hygienetiltak som hyppig håndvask.

I Norge stiller man seg mer tvilende til saken.

– Vi tenker ulike scenarioer om dette, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Vi må vente at det kommer nye bølger, supplerer Stene-Larsen, som samtidig håper den rolige perioden varer lengst mulig.

– Men det vil nok være naivt å tro at dette er over med den runden vi har vært gjennom nå, sier den assisterende helsedirektøren – som selv har vært syk med covid-19.