Tom Hagen løslates – Høyesterett forkastet politiets anke

Like før klokken 17 kom Holden kjørende til Oslo fengsel for å hente sin klient, Tom Hagen. Da kunne han meddele pressen om at påtalemyndighetens anke er forkastet.

– Det innebærer at lagmannsrettens avgjørelse står, sa Holden da.

En drøy halvtime senere, klokken 17.29, kjørte advokatens grå Audi ut fra fengselet med Hagen, som en fri mann i baksetet.

Beslutningen fra Høyesterett om å forkaste anken var enstemmig.

– Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven paragraf 387a første ledd, skriver Høyesterett i kjennelsen.

Siktelsen opprettholdes

Øst politidistrikt opplyser i en pressemelding at de tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning.

– Vi forholder oss derfor til Lagmannsrettens kjennelse om at grunnlaget for varetektsfengsling av Tom Hagen er vurdert til å ikke være er til stede nå. Etterforskningen fortsetter, og siktelsen mot Tom Hagen opprettholdes, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

– Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken, sier Hrenovica.

Ville ikke snakke med pressen

Tom Hagen (70) er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Hun er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

Hagen har sittet varetektsfengslet siden onsdag 29. april etter at Nedre Romerike tingrett mente politiets beviser mot Hagen gir skjellig grunn til mistanke. Denne kjennelsen anket Holden til Eidsivating lagmannsrett, som torsdag ga forsvareren medhold.

Dermed anket påtalemyndigheten til Høyesterett, som fredag forkastet anken.

Tom Hagen ønsket ikke å treffe pressen da han ble løslatt og advokat Holden fikk tillatelse fra fengselet til å kjøre inn i fengselsområdet for å hente sin klient med bil.

– Hyggelig biltur

– Akkurat dette skal bli en hyggelig biltur, sa Holden til pressen før han kjørte inn i fengselet. Han fortalte også at Tom Hagen både var spent og nervøs før Høyesterett kom med sin avgjørelse.

Hvor ferden gikk etter at de kjørte ut fra fengselsmurene ville ikke Holden si noe om.

Når Hagen nå er satt fri betyr det at han, etter å ha sittet med brev – og besøksforbud, igjen kan lese alt som har vært skrevet om saken siden han ble satt i varetekt.

– Nå vil han ha tilgang på medier og sin familie. Så det vil ta svært kort tid før han er orientert om den siste tids utvikling, sa forsvareren

– Vi har forberedt han på at det har vært betydelig medieinteresse. Han er jo en person som ikke søker offentlighetens lys, for å si det forsiktig. Så det er nok ikke dette her han drømmer aller mest om, sa Holden.