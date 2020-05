Tyverier for over 60 millioner kroner fra norske båteiere i fjor

Tall fra Finans Norge viser at det i fjor kom inn 1.189 meldinger om tyveri fra norske båteiere i fjor. Dette kostet forsikringsselskapene over 62 millioner kroner, skriver Frende forsikring i en pressemelding.

– Vi har allerede eksempler på omreisende tyver i Vestland nå i helgen. De har slått til i havner over et større område. Ikke nøyer de seg med å stjele alt som er løst, men har også kuttet løs store motorer, sier Edmond Wold Gaulen, som er fagsjef båt i Frende.

De fleste tyverier fra båt er av utstyr og løsøre.

– Små påhengsmotorer bør du ta med hjem, bensintanken også. Større motorer låser du med spesiallås. Ett tips kan også være å fjerne en motordel, som gjør den umulig å starte. Sørg også for at alle luker og dører er låst, og ikke la attraktivt utstyr ligge fremmes, sier Gaulen som et lite tips til båtfolket.

(©NTB)