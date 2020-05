Smittesituasjonen avgjørende for å åpne for utenlandsreiser

– Et grunnleggende prinsipp er at om det er like lite smitte i landene vi har kontakt med som det er hos oss selv, er risikoen i utgangspunktet mye mindre, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på pressekonferansen om coronasituasjonen onsdag.

Han fortalte videre at dette diskuteres i Europa nå, hvor smittesituasjonen varierer sterkt fra land til land. Fra land med mye smittespredning, til land som Norge og Island, hvor det de siste ukene har vært registrert svært få nye smittetilfeller.

– Dette er veldig ulikt. Vi må komme fram til gode råd, men det er politikerne som avgjør.

Fagdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet opplyser at norske helsemyndigheter har et godt samarbeid med nordiske og europeiske land, og at det er smittesituasjonen som avgjør om man kan lette på reiserestriksjoner.

– I noen land har det også vært innført tiltak som gjør det logistisk vanskelig å bevege seg i landet, sier Vold.