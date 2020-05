Lege tiltalt for å unndra over 8 millioner kroner i skatt Stavanger tingrett

Til sammen er de to tiltalt for å ha unndratt over 8,5 millioner kroner i skatt. Mannen alene skal ha unndratt nærmere 8,3 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

Begge er tiltalt for grovt skattesvik. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Det var Skatteetaten som anmeldte forholdet til politiet.

Ekteparet skal ifølge tiltalen ha unnlatt å oppgi lønnsinntekter fra et legefirma som de opprettet. Gjennom dette firmaet solgte mannen sine tjenester hovedsakelig til private helseforetak i Norge.

Ifølge tiltalen hadde mannen en inntekt på over 18,6 millioner kroner fra 2011 til 2017. I dette tidsrommet opplyste han om inntekt kun ved én anledning. I selvangivelsen for 2016 oppga han å ha tjent rundt 127.000 kroner. I realiteten skal han ha hatt en lønnsinntekt på over 2,5 millioner bare dette året.

Saken var berammet i Stavanger tingrett i juni, men er utsatt på grunn av koronaepidemien. Det er foreløpig ikke satt noen ny dato for rettssaken.

(©NTB)