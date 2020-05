Bergen kommune vedtar millionbot fra Datatilsynet etter sikkerhetsbrist i skoleapp

Boten er ifølge NRK den største overtredelsesgebyret som Datatilsynet har gitt en kommune noensinne.

Datatilsynet mener at kommunen ikke har etablert og kommunisert nødvendige retningslinjer for barn som har en klar og beskyttelsesverdig interesse i at opplysninger om dem blir behandlet med den største grad av konfidensialitet.

– Dette gjelder barn som har registrert en fortrolig eller strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret og tilhører en spesielt sårbar gruppe. Disse barna har et høyt beskyttelsesbehov, og i ytterste konsekvens kunne deres liv og helse bli satt i fare, sier direktør Bjørn Erik Thon i en pressemelding.

Bergen kommune aksepterer gebyret.