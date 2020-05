Hjem og hytte dominerer nordmenns ferieplaner

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for forsikringsselskapet Fremtind.

I undersøkelsen, der de spurte har kunnet oppgi flere svar, sier 48 prosent at de skal være hjemme. Andelen er størst i aldersgruppene 18–24 år og 25–34 år. Tallet er betydelig lavere i aldersgruppene 55–64 år og 65 år og eldre.

Hytte- og bilferie

På andreplass følger sommerferie på hytta, noe 41 prosent av de spurte planlegger. Her ligger Innlandet lavt, mens Oslo-folk i størst grad svarer at det blir hytteferie.

Bilferie kommer på tredjeplass og er noe 32 prosent svarer at de skal. Her skiller aldersgruppen 18–24 år seg ut med en høyere andel.

– Det blir travelt på norske veier i sommer, og det øker risikoen for store og små trafikkulykker. Det er to ting som kan bidra til å forhindre det – det er sjåførens kjøreatferd og om bilen er i orden og klar for langtur, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

Oppussing og telttur

På de neste plassene ligger følgende ferieplaner:

* Oppussing eller oppgraderinger hjemme (21 prosent)

* Telttur (19 prosent)

* Båtferie (7 prosent)

* Bruke DNT-hytter (6 prosent)

* Campingvognferie (6 prosent)

* Annet (14 prosent)

Uten planer

I undersøkelsen oppgir også 5 prosent at de ikke har noen planer, mens 8 prosent svarer «vet ikke» på spørsmål om hvordan de skal tilbringe sommerferien.

På spørsmål om hvor ferien hadde gått om det ikke var for coronasituasjonen, svarer 44 prosent at det uansett ville ha blitt i Norge. Så følger sydentur/charterferie med 20 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført i 7. til 13. mai og 1.028 respondenter har svart.

Virke håper folk tar norgesferie

I en undersøkelse utført for Virke i 2019 oppga 31 prosent hjemme og 30 prosent hytta som feriemål for sommeren, mens kategorien utlandet lå på topp – med hele 60 prosent.

Årets sommerundersøkelse er fortsatt ikke klar, men leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv håper at flest mulig tar seg en ferie i Norge.

– Fordi europaferien er kjørt for mange, er det norgesferie som gjelder, sier hun til NTB.

Selv om hun ikke tror at norske ferierende vil kunne veie opp for alle de utenlandske turistene som uteblir, håper hun at folk bruker de kommersielle tilbudene.

– Prøv å tenke litt annerledes. Er det noen steder man ellers ikke ville ha reist til? Vi har et stort og langstrakt land, så det er mange muligheter, sier Bergmål.

