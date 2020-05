Solberg varsler kamp mot lønnstyveri

– Det vi gjør, er at vi adopterer begrepet lønnstyveri. Rent juridisk er det ikke noe begrep i dag, men samtidig skjønner jo alle hva det betyr, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Børsen mandag.

Sammen med partene i arbeidslivet, finansministeren og næringsministeren deltar han samme dag på et møte om arbeidslivskriminalitet på statsminister Erna Solbergs (H) kontor.

– Vi skal ta skurkene i arbeidslivet, varsler Solberg.

– Det er ingen tvil om at jo flere tiltak vi gjør, desto mer raffinerte blir metodene for å jukse. Derfor sier vi nå at straffereaksjonene bør bli høyere, og vi vil innføre egne straffereaksjoner for lønnstyveri, sier hun.

Ifølge Børsen jobber regjeringen i tillegg med å vurdere særskilt straffansvar for arbeidsgiver ved misbruk av permitteringsordningen.

Mandagens møte er en årlig gjennomgang av status i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. I år blir det orientert om arbeidet med å hindre utnytting av ordningene som er innført som følge av koronautbruddet.

