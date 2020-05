Coronakrisen gir millionsmell for Vy

Tilsvarende resultat i samme periode i fjor var på 167 millioner kroner. Fram til 13. mars i år økte Vy i buss- og persontogreiser. Da regjeringens smitteverntiltak ble innført, forsvant mellom 80 og 90 prosent av kundene, skriver Vy i en pressemelding.

Totalt ble passasjernedgangen i første tertial, januar til april, på 30 prosent. Ekspressbussvirksomheten hadde en nedgang i antall reiser på 41 prosent.

Vys reiselivssatsing er hardt rammet. Fjord Tours Group og Flåm Utvikling har stort sett hatt utenlandske turister som nå er borte.

– Nå satser vi på at tilbudet om flotte fjord-, fjell og kulturopplevelser vil lokke mange norske turister. Selv om dette ikke vil kompensere fullt ut for bortfallet av internasjonale turister, håper vi at mange nordmenn benytter muligheten til å oppleve Norge i år, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Vy opplyser at godsvirksomheten er i mindre grad påvirket av coronasituasjonen med et driftsresultat på 3 millioner kroner.

