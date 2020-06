Senterpartiet krever krisehjelp til Hurtigruten

– Hurtigruta må reddes nå, sier Vedum.

Han viser til at regjeringen denne uka sa nei til mer statlig kjøp av ruter fra Hurtigruten.

Det får Vedum til å reagere kraftig.

– Det er nå knapt mulig å komme seg fra og til Finnmark med fly. I går stanset regjeringen Nord-Norge-banen. På toppen av dette gir den altså beskjed til Hurtigruten om at den ikke får nødvendig støtte. Høyre svikter Nord-Norge fullstendig, sier Vedum.

Han utfordret samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på saken i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

Hareide svarte at regjeringen jobber for å få Hurtigruten i gang igjen, men at han er redd for å sette Hurtigruten i en vanskelig situasjon med tanke på reglene for statsstøtte. Samtidig er det slik at Hurtigruten allerede får 856 millioner kroner i året i støtte fra staten, påpekte Hareide.

Den støtten har regjeringen ikke rørt selv om Hurtigruten har gått ned fra elleve båter til to båter, og selv om ruten er forkortet, understreket han.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.

(©NTB)