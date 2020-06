Regjeringen med penger til verftene

På grunn av koronakrisen opplever verftsindustrien nedgang i ordrebøkene på toppen av en allerede utfordrende situasjon.

For å hjelpe til foreslår regjeringen å bevilge 684 millioner i perioden 2020–2024. Pengene er del av den tredje koronatiltakspakken, som legges fram om kort tid (fase 3-pakken).

– Pengene vil blant annet gå til oppgradering av fartøy på norske verft for Sjøforsvaret. I tillegg kommer penger til en ny låneordning for grønn flåtefornyelse og til forskning knyttet til grønn skipsfart, opplyser Næringsdepartementet til NTB.

Rent konkret foreslår regjeringen å oppgradere Skjold-klassen blant Kystvaktens fartøyer. I tillegg vil de opprette en låneordning for grønn flåtefornyelse med en ramme på 300 millioner kroner og en tapsavsetning på 150 millioner kroner. Det foreslås også å sette av 65 millioner kroner til utvikling og forskning på grønn skipsfart.

TV 2 har snakket med representanter for verftsnæringen som sier det er positivt med tiltak, men at det er snakk om altfor små summer. Maritimt Forum har ifølge kanalen beregnet at det trengs en tiltakspakke på mellom 13 og 20 milliarder kroner for å redde næringen slik det ser ut nå – altså over 19 ganger mer enn det regjeringen bevilger.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at tiltakene baserer seg på innspill de har fått fra næringen gjennom flere møter.

– Det å få fart på økonomien er hovedpoenget her. Staten kan bidra med noe for å stimulere til det, men de private rederiene må også være med og skaffe aktivitet til verftene, sier hun til kanalen.

