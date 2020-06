Hurtigruten får ikke økt støtte fra regjeringen

– Regjeringen ser imidlertid ikke grunnlag for å øke det allerede betydelige statlige kjøpet for å gjenoppta normal drift, skriver Samferdselsdepartementet i et svar til Hurtigruten, melder E24.

Hurtigruten ba for to uker siden om 50 millioner kroner ekstra i måneden på toppen av statens innkjøp av tjenester fra selskapet. Dette er på 856 millioner kroner.

Bekymret for EØS-regler

Samferdselsdepartementet svarer at de allerede har «vist stor fleksibilitet» ved å opprettholde støtten på 856 millioner, selv om Hurtigruten bare har to mot normalt elleve skip i drift.

Departementet er bekymret for om kjøpene av tjenester fra Hurtigruten kan bryte med EØS-reglene om statsstøtte, og sier at de vurderer å renotifisere ESA-domstolen. Årsaken er at Hurtigruten leverer reduserte tjenester som følge av koronakrisen.

Forventer en løsning

– Hurtigruten ber ikke om penger. Vi ber om garantier og kriselån som blant annet tog- og flyselskapene allerede har fått. Dette skal vi betale tilbake, krone for krone – med renter, sier Anne Marit Bjørnflaten, direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten til NTB.

Bjørnflaten opplyser at de fortsatt er i dialog med regjeringen. Hun forventet at staten kommer på banen med en løsning.

– Dette er ikke bare en krise for Hurtigruten. Vi er en av Norges største transport- og reiselivsaktører og skaper flere tusen jobber og ringvirkninger for milliarder langs hele kysten, sier Bjørnflaten.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.

