Rihannas investering sender superstjernen til topps på rikingliste

Rihanna har debutert på The Sunday Times Rich-listen, med en estimert formue på 468 millioner pund, eller nesten 5,7 milliarder kroner etter dagens kurs.

Det sender Barbados-stjernen forbi Sir Elton John og Mick Jagger på rikmannslisten.

Andrew Lloyd Webber and Paul McCartney er på delt førsteplass – begge med 800 milllioner.

Overraskende

Rihannas formue skyldes for det meste hennes eierandel på 15 prosent i Fenty Beauty, som formodentlig er verdt elleville 351 millioner pund, eller 4,3 milliarder kroner.

– Overraskende, sier Robert Watts, som setter sammen The Sunday Times' årlige liste.

– Ytterst få visste at hun bor i Storbritannia før sist sommer. Nå er hun godt posisjonert til å bli den første artisten som når milliardærstatus i Storbritannia.

Rik på undertøy

Fenty Beauty ble lansert i september 2017 og nådde hele 78 millioner pund i salg de første få ukene. Nå er selskapet estimert å være verdt 2,4 milliarder pund, eller 29,1 milliarder kroner.

Rihannas formue gjør at superstjernen topper listen over kvinnelige artister i hele verden. Her er hun foran Madonna (£462m), Celine Dion (£365m) og Beyoncé (£325m).