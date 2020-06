Sanner vil kutte formuesskatten

Regjeringen reduserer formuesskatten på arbeidende kapital med 1,3 milliarder kroner.

Det opplyste regjeringen da den nye tiltakspakken for å få hjulene i gang igjen i norsk økonomi ble lagt fram fredag.

– Et sterkt, mangfoldig og bærekraftig næringsliv er avgjørende for å skape flere arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i regjeringens pressemelding.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener tiltaket er viktig for norske bedrifter som nå er under press.

Parallelt med tiltaket økes skatten på dyre boliger, opplyste han.

I tillegg legges det bedre til rette for at ansatte skal kunne kjøpe aksjer i egen bedrift, samtidig som fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides.