Arbeiderpartiet vil øke mediestøtten med 180 millioner

Det kommer fram i partiets forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det foreslås nye tildelingskriterier for coronastøtteordningen for mediene, der man får dekket inntil 80 prosent av tap av annonseinntekter i perioden 1. mars til 1. juli sammenlignet med samme periode i 2019, skriver Kampanje.

Regjeringen har foreslått en krisepakke for mediene på 300 millioner kroner. Ap vil øke denne til 400 millioner kroner og foreslår videre 50 millioner kroner i økt pressestøtte til aviser med opplag under 15.000 og 30 millioner kroner til annonsering for norsk reiseliv i norske medier.

– Medietilsynets beregninger viser en annonsesvikt på 930 millioner kroner for perioden mars til mai. Det er grunn til å tro at restriksjonene på kulturarrangementer og andre store arrangementer vil ramme annonseinntektene også gjennom sommeren, sier mediepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen i Ap.

