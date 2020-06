Politiet om Hagen-saken: Hovedhypotesen styrket etter nye funn

– Siden pågripelsen har politiet gjort en del relevante funn som vi mener kan være egnet til å belyse saken ytterligere, og som i hvert fall ikke svekker den rådende drapshypotesen. Det betyr ikke at hypotesen om kidnapping ikke er under arbeid lenger. Den jobbes fortsatt med. Men det er hovedhypotesen som er ytterligere styrket, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til NRK.

Politiets hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen er drept, men saken ble lenge etterforsket som en bortføringssak.

Overfor VG tidligere mandag ville ikke Hrenovica svare på om denne hypotesen var styrket.

3. juni ga Eidsivating lagmannsrett politiet tillatelse til å fortsette arbeidet med å ransake Tom Hagens bolig i Sloraveien i Lørenskog.

Tom Hagen ble i slutten av april pågrepet og siktet for drap på sin ektefelle. Samtidig startet politiet en grundig ransaking av ekteparets bolig i Lørenskog. Politiet mener fortsatt det er skjellig grunn til å mistenke at boligen er åsted for drap.

I tillegg til Hagen er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld.

