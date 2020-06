Fiskeriministeren sender forslag om overføring av torskekvote på høring

Etter fiskeriavtalen med Russland har Norge lov til overføre opp til 10 prosent av den totale torskekvoten. Det tilsvarer 32.729 tonn fisk.

Dagens lovverk åpner derimot kun for at kvoter kan overføres på gruppenivå. I det nye forslaget åpnes det for at hver enkelt fisker selv kan overføre sin kvote.

– Muligheten til å overføre kvoter vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.