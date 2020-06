Leder utvalg som skal se på pensjonsordningen

Det ble vedtatt av Kongen i statsråd fredag.

– Pensjonsreformen er kanskje den viktigste velferdsreformen i nyere tid. Derfor er det avgjørende at vi evaluerer om reformen virker etter hensikten og vurderer om det er behov for eventuelle justeringer, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun ønsker et pensjonssystem som er «økonomisk og sosialt bærekraftig og som legger vekt på verdien av å kunne stå i arbeid».

Utvalget er oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet.

Tverrpolitisk oppslutning

– Et pensjonssystem skal være forutsigbart og langsiktig, og det kan ta flere tiår før endringer får full effekt. Nettopp derfor er det viktig å legge til rette for brede politiske forlik i pensjonspolitikken. Vi har som mål at evalueringen som utvalget nå starter på, skal bidra til å befeste den tverrpolitiske oppslutningen om pensjonsreformen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Utvalgsleder Kristin Skogen Lund har tidligere vært administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Medlemmene

Øvrige medlemmer i utvalget er spesialrådgiver Steinar Fuglevaag (Oslo), professor Ola H. Grytten (Bergen), kommunedirektør Christl Kvam (Gjøvik), stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Oslo), nasjonal ekspert Hilde Olsen (Oslo), professor Axel West Pedersen (Bærum), administrerende direktør Jon Håvard Solum (Grong), Frp-nestleder Terje Søviknes (Bjørnafjorden), professor Ragnar Torvik (Trondheim), administrasjonssekretær May Britt Vihovde (Haugesund) og professor Kjell Vaage (Bergen).

Utvalget skal levere sin utredning innen mars 2022.

