Hagens forsvarer mener NRK-artikkel har påvirket kontakten med motparten

ET MYSTERIUM: Anne Elisabeth Hagen forsvant fra familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog i oktober 2018. Foto: NTB Scanpix

Bakgrunnen er at NRK nylig publiserte deler av en kodet beskjed, sendt som en bitcoin-transaksjon til den antatte motparten i forsvinningssaken på Lørenskog.

– På grunn av offentliggjøringen er det ikke lenger mulig for oss å kommunisere med motparten over denne plattformen, skriver Holden i en epost til Journalisten.

Journalisten skrev onsdag at NRK-artikkelen har gjort det enkelt for folk med bitcoin-kompetanse å finne fram til nøyaktig hvilken adresse som er brukt til kommunikasjonen i saken.

– Det er ingen tvil om at NRK har gjort det lettere å finne adressen, og nå kan hvem som helst selv sende meldinger dit, sa kryptovaluta-ekspert Torbjørn Bull.

– Kan ikke stole på meldinger

Holden understreker at bitcoin-kommunikasjonen, som ble skissert opp i løsepengebrevet som lå igjen da Anne Elisabeth Hagen forsvant, allerede var en svært lite egnet kanal for kontakt.

– Men like fullt er det ikke tvil om at vi synes dette er uheldig. Nå kan vi ikke stole på meldinger som skulle fremkomme derfra, vi vet ikke hvem avsender er, sier Holden.

– Gjorde grep

I en epost til Journalisten skriver redaksjonssjef Dyveke Sandtorv Nilssen i NRK at de gjorde grep «for å gjøre det vanskeligere for andre å finne fram til kontoen».

– I ettertid ser vi at personer med høy teknisk kompetanse likevel kan bruke informasjon fra saken til dette. Personer som innehar denne kompetansen, kunne også før NRKs publisering med enkelthet finne denne kontoen basert på åpent tilgjengelig informasjon på nettet, skriver hun.

Hun avviser likevel at NRK bruker dette som et argument for publisering.

– At informasjonen var tilgjengelig på nett, kan likevel være relevant for en diskusjon om NRK har bidratt til å gjøre det enklere å finne fram til kontoen.